ЗАЕС — серед найскладніших питань переговорів України, США та РФ: заява МАГАТЕ

Деокупація Запорізької атомної електростанції, яку контролюють російські війська, є одним із найскладніших питань у перемовинах між Україною, США та РФ.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує Укрінформ.

За його словами, саме питання станції та тимчасово окупованих територій викликають найбільше труднощів у переговорному процесі.

Гроссі зазначив, що під час нещодавнього візиту до України обговорював ситуацію довкола ЗАЕС із президентом Володимир Зеленський, а також підтримує контакти з іншими міжнародними партнерами. Водночас МАГАТЕ продовжує комунікацію і з російською стороною.

«Моя роль полягає в тому, щоб розмовляти з обома сторонами задля запобігання ядерній аварії», — наголосив очільник агентства.

Він додав, що остаточне врегулювання ситуації навколо станції значною мірою залежатиме від результатів переговорів, у яких МАГАТЕ не бере безпосередньої участі, але підтримує процес.

Окремо Гроссі повідомив, що тривають консультації щодо запровадження шостого режиму припинення вогню. Йдеться про можливість проведення ремонтів зовнішніх електромереж, які забезпечують живлення Запорізька атомна електростанція.

Конфлікт навколо ЗАЕС триває: раніше Зеленський пояснив, що вимагають росіяни і як реагує Україна.

Окупанти прагнуть залишити станцію під контролем Росії, а Україна наполягає на своєму праві на управління.

