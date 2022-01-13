"Зафіксовані розбіжності, і це погано": у Путіна прокоментували переговори РФ з НАТО та США

"Зафіксовані розбіжності, і це погано": у Путіна прокоментували переговори РФ з НАТО та США

У Кремлі заявили, що НАТО не може диктувати Росії, як і куди їй переміщати свої війська на своїй території.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав невдалою серію переговорів із США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

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Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".

Так, за словами Пєскова, з принципових питань консультацій РФ, США та НАТО у Женеві та Брюсселі "зафіксовані розбіжності, і це погано".

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на конкретно поставлені принципові питання. І з цих принципових питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати до мінусу двох раундів, що відбулися", - сказав він.

Прессекретар Путіна також заявив, що "НАТО не може диктувати Росії, як і куди їй переміщати свої військові сили на своїй території". "Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди нам переміщувати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо, адже ми говоримо про російську територію. Росія не переміщає свої збройні сили територією інших держав. Це принциповий момент", - заявив представник Кремля.

Варто заначити, що 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що НАТО і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ цього тижня будуть врегульовані усі питання і проблеми, але наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.



Раніше, 10 січня, у Женеві представники США і РФ провели діалог зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну. Водночас Шерман заявила, що США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

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