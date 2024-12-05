Загадкові білборди з де Голлем і Агентом 007 почали псувати, - блогер

Загадкові білборди з генералом Шарлем де Голлем та ймовірним “Агентом 007”, які були нещодавно помічені під Києвом, почали псувати.

Про це повідомив блогер і політичний експерт Михайло Шнайдер, задавшись питанням, хто б міг за цим стояти.

“Кому заважає де Голль? Ось таке цікаве виникло питання. Нещодавно я писав про борд із загадковими мілітарними персонажами - декілька таких з’явилося на трасах під Києвом. І ось історія з бордами стає ще цікавішою - їх уже псують”, - повідомив він.

Політолог наголосив, що подібні дії можуть трактуватися, як посягання на гарантовану Конституцією свободу слова.

“А як же свобода слова? Спитаєте ви. Бо кожен з нас має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Так каже наша Конституція. Втім, зараз стало вже не до цих формальностей. А взагалі, кому могли заважати Шарль де Голль з Агентом 007? І чим? Дивно все це. Дуже дивно”, - зазначив експерт.

Він висловив здивування тим, що вказані білборди викликали таку реакцію.

“Невже, звичайні зображення де Голля та Джеймса Бонда викликали такий серйозний резонанс - і борди вирішили швиденько зачистити, щоб вони не викликали зайвих запитань? Кому взагалі заважали ці безневинні світлини? Кому? Друзі, що скажете?” - заключив Михайло Шнайдер.