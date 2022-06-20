Загальна мобілізація в Росії буде ознакою паніки Путіна - військовий експерт

Загальна офіційна мобілізація в РФ буде ознакою паніки, ознакою того, що все йде абсолютно не за планом і це вже буде останнім шансом, який призведе до негативних наслідків для Путіна і самої Росії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Загальна мобілізація в РФ призведе лише до того, що на фронт почнуть надсилати непідготовлених. Їх буде, можливо, багато. Тобто, нахапати в Росії людей - не є проблемою. І готувати їх не будуть, бо під час підготовки, вже навіть через місяць людина може адаптуватися і вже в навчальних центрах можуть виникати якісь протести, конфлікти, перестрілки тощо. Це реальний сценарій. Тобто вони на них будуть максимально психологічно тиснути. Та головне буде не військова підготовка, а намагання не допустити винекнення якогось протесту і відразу відправити їх на фронт", - сказав він.

За словами експерта, в результаті, можливо, навіть ці десятки тисяч росіян, "яких будуть просто кидати під українську артилерію", на певний час змінять ситуацію на фронті.

"На певний час вони змінять ситуацію на фронті у тому сенсі, що українські військові будуть змушені витрачати свої боєприпаси на те, щоб перемелювати ось це "м'ясо". Але в результаті, буквально через кілька тижнів, це все обернеться таким ударом по настроях Росії, що навіть режим Путіна може цього не витримати, тому що всім стане зрозуміло, що у Путіна паніка, він не знає, що робити і просто кидає людей в котел, щоб банально продовжити хоча б на кілька днів, на кілька тижнів існування свого режиму. І це призведе до абсолютно руйнівних наслідків", - сказав Михайло Самусь.

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