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Загарбники створюють нові пропагандистські осередки на тимчасово окупованих територіях

Загарбники створюють нові пропагандистські осередки на тимчасово окупованих територіях

Виставка слугує пропагандистським центром на тимчасово окупованих територіях / Фото: Associated Press

Головна виставка була створена у Москві напередодні "виборів".

На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють нові центри "промивання мізків". 

За дорученням російського диктатора Володимира Путіна, ворог відкриває філіали виставки «Росія» на ТОТ. Виставка слугує пропагандистським центром, яка маніпулює реальністю й покликана створити враження, що РФ передова держава. 

Головна виставка була створена у Москві напередодні «виборів». На неї організовано звозили людей з регіонів. Тепер Кремль масштабує досвід й відкриває кожен павільйон окремо.

Нагадаємо, окупанти розпочали на тимчасово захоплених територіях України підготовку до так званих "виборів". Місцеві колаборанти отримали вказівку "організувати" дев’ять так званих "одномандатних виборчих округів" на ТОТ.

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