Загарбники, як нацисти, вивозять українців із захоплених територій - Кислиця

Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін.
Окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина.
Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.
«Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори», - зазначив постпред. За його словами, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах «на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області».
- Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.
- Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей.
- Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного товариства, насамперед відповідних структур ООН, підкреслив Кислиця.
«Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот», - зазначив він.
Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти продовжують бомбити "Азовсталь", гатять з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.
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