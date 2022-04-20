Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники, як нацисти, вивозять українців із захоплених територій - Кислиця

Дата публікації
Перегляди
521
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загарбники, як нацисти, вивозять українців із захоплених територій - Кислиця

gettyimages.com

Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін.

Окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина.

Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, - пише Укрінформ. 

«Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори», - зазначив постпред. За його словами, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах «на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області».

  • Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.
  • Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей.
  • Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного товариства, насамперед відповідних структур ООН, підкреслив Кислиця.

«Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот», - зазначив він.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти продовжують бомбити "Азовсталь", гатять з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

Читайте також:

Командир морських піхотинців закликає евакуювати людей з Маріуполя (жестовою мовою)

Командир морських піхотинців закликає евакуювати людей з Маріуполя (жестовою мовою)

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація