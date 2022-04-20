Загарбники, як нацисти, вивозять українців із захоплених територій - Кислиця

Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін.

Окупанти продовжують насильно переселяти українців з тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина.

Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.

«Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори», - зазначив постпред. За його словами, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах «на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області».

Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей.

Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного товариства, насамперед відповідних структур ООН, підкреслив Кислиця.

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«Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот», - зазначив він.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти продовжують бомбити "Азовсталь", гатять з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

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