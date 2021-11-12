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Загибель білоруського активіста Шишова: як триває розслідування

Загибель білоруського активіста Шишова: як триває розслідування

Фото: instagram.com/vvshishov

Столичні правоохоронці у межах міжнародного співробітництва залучили до цього провадження і міжнародних експертів.

У кримінальному провадженні щодо загибелі білоруського активіста Віталія Шишова поліція вже отримала 19 висновків експертів, ще одна експертиза триває.

Про це поінформував начальник поліції Києва Іван Вигівський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

“Щодо цього кримінального провадження ще триває досудове розслідування. Дві робочі версії так і залишились – самогубство та вбивство з імітацією самогубства. Вже отримано 19 висновків експертів, триває ще одна експертиза”, - сказав він.

За словами Вигівського, столичні правоохоронці у межах міжнародного співробітництва залучили до цього провадження і міжнародних експертів, щоб встановити остаточну причину смерті активіста, і тут йдеться не про Білорусь. “Це інші держави, які виявили бажання надати свою допомогу”, - зазначив він.

Нагадаємо:

  • Про зникнення заявили колеги Віталія. 26-річний Шишов ще 2 серпня вранці вирушив на пробіжку і відтоді припинив виходити на зв’язок. 
  • Вже 3 серпня чоловіка знайшли повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця його проживання.
  • За словами колеги загиблого, Шишов був знайдений повішеним в парку зі слідами побиття на обличчі. Також у нього було дивне передчуття, він просив подбати про близьких людей.
  • Своєю чергою "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Шишовим нібито велося стеження і поліція про це знала. 
  • Європарламентарі відреагували на вбивство у Києві керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Політики упевнені, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Поліція розглядає дві версії смерті очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова: самогубство або навмисне вбивство.

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