Загибель брата Ратушного та візит Зеленського до США: головні новини ночі 28 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 лютого 2025 року:
- На фронті загинув брат Романа Ратушного Читати далі –>
- Стало відомо, що угода про корисні копалини між Україною та США готова Читати далі –>
- Літак з Зеленським приземлився у США – ЗМІ Читати далі –>
- Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Військовий оглядач помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська Читати далі –>
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