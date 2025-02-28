Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загибель брата Ратушного та візит Зеленського до США: головні новини ночі 28 лютого 2025 року

Загибель брата Ратушного та візит Зеленського до США: головні новини ночі 28 лютого 2025 року

Президент України Володимир Зеленський вирушив до США для підписання важливих угод / Фото: Офіс президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 лютого 2025 року:

  • На фронті загинув брат Романа Ратушного Читати далі –>
  • Стало відомо, що угода про корисні копалини між Україною та США готова Читати далі –>
  • Літак з Зеленським приземлився у США – ЗМІ Читати далі –>
  • Уночі 28 лютого над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Військовий оглядач помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація