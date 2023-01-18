Загибель Монастирського: уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ

Після обговорення з Верховною Радою буде подання на призначення нового керівника МВС.

Уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня.

Про це повідомив прем'р-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства", - написав він.

Нагадаємо, що очільник МВС Денис Монастирський загинув 18 січня у катастрофі гвинтокрила у Броварах неподалік дитячого садка. Усього на борту гвинтокрила було 9 людей, всі вони загинули. Окрім Монастирського, також загинув його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС

Юрій Лубкович, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.

Також загинули три члена екіпажу ДСНС - Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.

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Усього, за уточненою інформацією ДСНС, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

За словами свідків, гвинтокрил нібито загорівся ще у повітрі, а вже потім впав, зачепивши дитячий садок.

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