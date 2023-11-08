Загибель помічника Залужного: Данілов про те, як РФ намагалася скористатися трагедією

РФ намагалася скористатися фактом трагічної загибелі помічника головкома Валерія Залужного Геннадія Частякова для внутрішньої дестабілізації України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він прокоментував діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання та військового перевороту.

"Те, що росіяни підхопили цей трагічний випадок, для нас це не є новиною, звичайно. Вони там дуже швидко наробили там якихось сфальшованих відео, сюжетів і багато інших речей", – каже Данілов.

Секретар РНБО висловив розчарування, що деякі політики підхопили ворожу ІПСО, що до загибелі Частякова може бути причетна українська влада.

"Мене дивує, коли це підхоплюють люди, які вважають себе такими інтелектуалами... Оце дуже сумно, оце виходить за межі розумного. Коли ви починаєте спільно з Російською Федерацією працювати над цими наративами – тоді в мене виникає питання, а де ж ви гроші тоді отримуєте.

Чи не отримуєте їх з Російської Федерації через певних контрабандистів, які ще, на превеликий жаль, існують. І чи не є вони спонсорами вашого політичного проєкту, який на сьогоднішній день вже відомий всім. Якщо це буде надалі відбуватися, майте на увазі, що відповідні органи мають миттєво реагувати на всю цю заразу. Тому що якщо вона почне надалі розповсюджуватися на території нашої країни, ми будемо мати дуже складну ситуацію", – сказав Данілов.

Він закликав не робити на трагедії спекуляцій, а спокійно дочекатися результатів розслідування. ДБР займається цим питанням, в них є 4 версії.

"Повірте, це питання на контролі в тому числі у вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Відповідь обов’язково буде надана. А от робити на цьому піар, робити на цьому отаку, як вони називають, "прожарку" – це за межі виходить", – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, у селі Чайки на Київщині 6 листопада, у свій день народження загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. 13-річний син помічина Залужного був тяжко поранений.

Також повідомлялося, що український нардеп Володимир Ар'єв зганьбився, бо опублікував фейк про звільнення Залужного, який через кілька хвилин сам і спростував.

Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи дії Ар'єва, заявив, що йдеться про намагання РФ розколоти українське суспільство.

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