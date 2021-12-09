"Загине багато російських солдатів": Кулеба заявив про готовність українських військових захищати країну від вторгення РФ

"Загине багато російських солдатів": Кулеба заявив про готовність українських військових захищати країну від вторгення РФ

За словами Кулеби, Київ співпрацює зі своїми союзниками задля стримування Кремля, однак, в разі нападу, українська армія буде готова захистити свої території.

Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю британським журналістам заявив, що українські військовослужбовці готові захищати країну від вторгення Російської Федерації.

Про це повідомляє SkyNews.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Київ співпрацює зі своїми союзниками, зокрема із Вашингтоном та Лондоном, щодо способів стримування Кремля. Однак, в разі нападу Москви, українська армія буде готова захистити свої території.

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"Ми, разом із партнерами, повинні зробити цю ціну нестерпною для Путіна, - висловився Кулеба і продовжив: - Вони (США та інші союзники. - Ред.) можуть завдати економічного удару. Ми ж боротимемося на землі".

"Мені шкода казати це, але загине багато російських солдатів, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - додав міністр МЗС України.

Головний дипломат країни також описав тристоронній підхід до спроб відмовити Росію від нового нападу. Йдеться, зокрема, про політичні повідомлення, санкції та більш тісну співпрацю з партнерами.

Кулеба зауважив, що не очікував, що сили НАТО боротимуться з Росією разом з українськими військами в разі вторгення, однак розраховував на підтримку Альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо ми не маємо альтернативи через готовність Росії розпочати війну, допомгти нам зміцнити нашу армію", - вказав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба 8-9 грудня перебуває у Великій Британії з робочим візитом.

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