Загострення на Донбасі: Макрон домовився з Путіним негайно зібрати засідання ТКГ для припинення вогню

Загострення на Донбасі: Макрон домовився з Путіним негайно зібрати засідання ТКГ для припинення вогню

У Єлисейському палаці також повідомили, що не виключають зустрічі на найвищому рівні за участі України та РФ.

Провести у найближчі години засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для припинення вогню на Донбасі. Про це під час телефонної розмови у неділю, 20 лютого, президент Франції Еммануель Макрон домовився із російським очільником Володимиром Путіним.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 лютого.

У Єлисейському палаці також повідомили - не виключають зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників задля вироблення нового безпекового порядку в Європі.

Сполучені Штати також не полишають спроб дипломатичного врегулювання: цього тижня у Женеві знов чекають на зустріч керівників американської та російської дипломатій - якщо Росія не нападе на Україну раніше, уточнили у Білому домі. Вони знов спробують переконати Путіна не вдаватися до відкритої військової агресії.

Нагадаємо, що раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що Байден згоден на зустріч із Володимиром Путіним за підсумками майбутніх переговорів глав зовнішньополітичних відомств двох країн. Зауважимо, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

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