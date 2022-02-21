Загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР": онлайн-брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Президент Росії визнав "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".
Після визнання президентом Росії Володимиром Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, в Києві триває засідання Ради національної безпеки та оборони України. За підсумками його частини засідання очікується брифінг:
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
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