Загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР": онлайн-брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Президент Росії визнав "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Після визнання президентом Росії Володимиром Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, в Києві триває засідання Ради національної безпеки та оборони України. За підсумками його частини засідання очікується брифінг:

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

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