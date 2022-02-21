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Загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР": онлайн-брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

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Загострення на Донбасі та визнання "ЛДНР": онлайн-брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова

Право на владу

Президент Росії визнав "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Після визнання президентом Росії Володимиром Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, в Києві триває засідання Ради національної безпеки та оборони України. За підсумками його частини засідання очікується брифінг:

Нагадаємо:

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