Загострення на українських кордонах та ситуація з Саакашвілі. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про тактичну політику України і кроки на найближчі кілька днів та тижнів. Читати далі –>
- Польща стала ціллю гібридної атаки КДБ Білорусі. Про це у телезверненні до польського народу заявив президент РП Анджей Дуда. Читати далі –>
- Європейський Союз із занепокоєнням стежить за погіршенням безпекової ситуації на сході України та діями Російської Федерації поблизу українського кордону та на Кримському півострові. Читати далі –>
- Члени Ради безпеки ООН Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія готові обговорити нові заходи щодо Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами на кордоні з Польщею. Читати далі –>
- Особистий лікар затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе просить грузинське МОЗ провести зустріч із консиліумом для розв'язання питання його переведення до цивільної клініки. Читати далі –>