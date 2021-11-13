Загострення ситуації: на польсько-білоруському кордоні мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС

На ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

На польсько-білоруському кордоні відбулося загострення ситуації: мігранти знову намагалися прорватися на територію ЄС.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у повідомленні у Facebook.

"У такі критичні моменти важливо проявляти солідарність та підтримку дружній державі. Провів телефонну розмову з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським та запевнив, що Україна підтримує Польщу у цей непростий час. Ми щиро сподіваємось що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи", - зауважив він.

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Посадовець додав, що на ділянці українсько-польського кордону запрацює координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців. Обмін оперативними та розвідувальними даними між Україною та Польщею, ознайомлення з тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують, – ось основні завдання роботи цієї групи.

"Ми дуже оперативно будемо розглядати будь-який запит польської сторони в наданні допомоги в цій ситуації.

Також я ініціював зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ – Польщі, Литви, України – на платформі "Люблінського трикутника". Так зможемо ще миттєвіше координувати свої дії для протидії зовнішнім викликам. І ще раз наголошу: ситуацію з охорони державного кордону тримаю під особистим контролем. А зусилля всіх п’яти структур МВС як єдиний кулак внутрішньої безпеки України, консолідовані – у цьому наша основна сила", - резюмував він.

Нагадаємо, на межі Білорусі з європейськими державами накопичуються мігранти. Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео, де роздають курдам пляшки з водою. Українська розвідка нарахувала, що в Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

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