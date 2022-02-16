"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування "Північного потоку-2"

Голова уряду назвав газопровід гібридною газовою зброєю.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні держава на високому світовому рівні разом зі своїми закордонними союзниками успішно блокують запуск "Північного потоку-2".

Про це голова уряду сказав під час телемарафону з нагоди Дня Єднання у середу, 16 лютого.

"Ми сьогодні успішно блокуємо таку російську гібридну газову зброю у вигляді "Північного потоку-2" і продовжуватимемо це робити, тому що це загроза не лише для нашої держави, це загроза і для всієї Європи", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 15 лютого президент США Джо Байден заявив, що в разі нападу Росії на територію України газопровід "Північний потік-2" буде заблокований.

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