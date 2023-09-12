"Загроза краху": Маломуж назвав, що саме може налякати Путіна та змінити його риторику

Якщо з’явиться загроза того, що ЗСУ можуть зайти глибоко до Криму, "це вже буде для нього конкретний аргумент".

На зміну риторики президента Росії Володимира Путіна щодо війни проти України можуть вплинути успіхи ЗСУ на фронті та консолідація світу проти російської агресії.

Таку думку висловив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю Obozrevatel.

Журналісти навели заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що мирні переговори з Росією зараз неможливі, бо "для танго потрібні двоє", але якщо Путін виявить інтерес, то українці долучаться. Маломуж відповів на запитання, чи може успіх українських військ на південному фланзі фронту кардинально змінити риторику Путіна.

"Я добре знаю Путіна особисто. Для нього важливі успіхи стратегічного, а не тактичного характеру. Наприклад, окупаційна армія безуспішно намагається захопити Куп'янськ – це для нього буденна війна. Але якщо з'явиться загроза провалу на фронті, зокрема заходу української армії до Криму на сотні кілометрів, або потужний поступ української армії на сході на десятки кілометрів, це вже буде для нього конкретний аргумент", – висловив думку генерал.

Він переконаний, що це перший складник, який "налякає" Путіна: "Він усвідомлює, що це вже загроза не лише краху Росії, а й його режиму".

Другим складником Маломуж вважає консолідацію всіх країн світу проти президента Росії. Йдеться про країни НАТО, Китай, Туреччину та інші держави.

"Це означатиме відсутність будь-якої перспективи застосування Путіним ядерної зброї. Ясно і чітко йому мають дати зрозуміти, і оперативно, і офіційно, що шансів піти на такий крок він не має, йому буде кінець", – зазначив ексочільник СЗР.

Він наголосив, що військові успіхи України та "консолідація всіх наших союзників на запобігання агресії Росії відіграють свою вирішальну роль".

До слова, коментуючи можливість переговорів із Росією, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що "говорити з відкритими вбивцями немає сенсу".