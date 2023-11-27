"Загроза нацбезпеці": у Зеленського відповіли на заяву Безуглої про відставку Залужного

Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою.

Нардеп від "Слуги народу", представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву депутатки Мар'яни Безуглої про те, аби відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Свою позицію Веніславський висловив у ефірі Radio NV.

"В умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше, з огляду на ті чутливі питання, які розглядає комітет (комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – ред.)", – зауважив нардеп, який разом з Безуглою є членами цього комітету.

Веніславський додав, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

Веніславський відреагував на заяву Безуглої про відставку Залужного

Заява Безуглої про Залужного

Нагадаємо, напередодні Безугла на своїй Facebook-сторінці написала, що слід відправити Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" начебто не має плану війни на 2024 рік.

Ще раніше народна депутатка опублікувала допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

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