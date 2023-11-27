Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Загроза нацбезпеці": у Зеленського відповіли на заяву Безуглої про відставку Залужного

"Загроза нацбезпеці": у Зеленського відповіли на заяву Безуглої про відставку Залужного

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
5870
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Загроза нацбезпеці": у Зеленського відповіли на заяву Безуглої про відставку Залужного

Народний депутат Федір Веніславський / Скриншот

Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою.

Нардеп від "Слуги народу", представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву депутатки Мар'яни Безуглої про те, аби відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Свою позицію Веніславський висловив у ефірі Radio NV.

"В умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше, з огляду на ті чутливі питання, які розглядає комітет (комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – ред.)", – зауважив нардеп, який разом з Безуглою є членами цього комітету.

Веніславський додав, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

Веніславський відреагував на заяву Безуглої про відставку Залужного

Веніславський відреагував на заяву Безуглої про відставку Залужного

Заява Безуглої про Залужного

Нагадаємо, напередодні Безугла на своїй Facebook-сторінці написала, що слід відправити Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" начебто не має плану війни на 2024 рік.

Ще раніше народна депутатка опублікувала допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5870
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація