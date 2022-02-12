Загроза нападу РФ: у "Слузі народу" заявили про готовність зібратися на засідання Ради у будь-який момент

Загроза нападу РФ: у "Слузі народу" заявили про готовність зібратися на засідання Ради у будь-який момент

У політсилі закликали громадян не панікувати, оскільки спокій – наша головна зброя.

У фракції "Слуга народу" заявили, що народні депутати готові зібратися на засідання Верховної Ради у будь-який момент для ухвалення важливих рішень щодо захисту України на тлі загрози нападу РФ.

Про це йдеться у заяві фракції "Слуга народу".

"Народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності", - говориться у заяві.

Також зазначається, що ЗСУ контролюють ситуацію.

"Україна має найбільш потужну армію за увесь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів на нашу підтримку за увесь час незалежності. Влада зробила все, щоб проросійські сили в Україні мали найменше можливостей за увесь час незалежності. Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також – нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу. Такого єднання провідних демократій не було вже десятки років", - йдеться у заяві.

У "Слузі народу" також закликали не орієнтуватися на панічні новини, тим більше, що майже всі такі новини згодом спростовуються та зберігати спокій.

Нагадаємо, що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

У Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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