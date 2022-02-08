Загроза нового вторгнення Росії до України підвищується — Столтенберг

Столтенберг наголосив, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором. Тоді як Україна — жертва агресії, що має право на самозахист.

Ризик нового військового вторгнення Росії до України підвищується.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі CNN.

"Ми бачимо погрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками". І також, ми пам’ятаємо історію використання Росією сили проти України", — зазначив Столтенберг.

Генсек вважає, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів", проте запевняє, що Альянс готовий вислухати Москву. Він звернув увагу, що до кордону з Україною, зокрема у Білорусі, РФ стягує все більше сил, техніку, військові госпіталі і т.п.

Столтенберг наголосив, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором. Тоді як Україна — жертва агресії, що має право на самозахист.

Проте він знову сказав, що НАТО не воюватиме за Україну, адже лише для членів Альянсу є гарантії безпеки відповідно до статті 5 угоди про колективну оборону.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is "going up" amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022

Нагадаємо, бійці на передовій впевнені, що найближчими днями наступу ворога не буде.

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