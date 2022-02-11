Загроза нової російської агресії проти України: Байден може поговорити з Путіним

Путін ще не прийняв остаточного рішення про вторгнення до України, вважає Салліван.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден може телефоном поспілкуватись з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.
Про це пише Guardian.
Салліван зазначив, що в американської розвідки наразі немає даних, що Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабне військове вторгнення до України.
"Я очікую, що президент Байден поспілкується телефоном з президентом Путіним, але зараз мені немає чого повідомити вам з цього приводу", - сказав Салліван під час спілкування з журналістами.
Як повідомляє російський ТАСС, у Кремлі заявили, що розмова Байдена та Путіна відбудеться 12 лютого. Також цього дня президент країни-агресорки поспілкується з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну, однак зауважив, що попередив кремлівського лідера про непідйомні наслідки для економіки РФ у такому разі.
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