Загроза ракетних ударів та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 21 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 21 червня:
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні. Він зазначає, що "прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, але саме киянам треба бути обережними. Читати далі –>
- В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. Читати далі –>
- В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула одна цивільна особа - охоронець. Читати далі –>
- Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Читати далі –>
- 21 червня 2022 Рада Безпеки ООН обговорить підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України. Читати далі –>
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