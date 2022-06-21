Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загроза ракетних ударів та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 21 червня

Дата публікації
Перегляди
6450
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загроза ракетних ударів та засідання Радбезу ООН: головні новини ночі 21 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 21 червня: 

  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив, що ракети можуть летіти по всій Україні. Він зазначає, що "прильоти" можуть бути у будь-якому українському місті, але саме киянам треба бути обережними. Читати далі –>
  • В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. Читати далі –>
  • В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула одна цивільна особа - охоронець. Читати далі –>
  • Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Читати далі –>
  • 21 червня 2022 Рада Безпеки ООН обговорить підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України. Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський подякував нардепам за ухвалення Стамбульської конвенції

Зеленський подякував нардепам за ухвалення Стамбульської конвенції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація