Загроза російського удару: в якому режимі працює Офіс президента

В Офісі президента запевнили, що працюють у звичному режимі, попри загрозу нового удару РФ.

У п'ятницю, 22 листопада, Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога – будемо в укриттях", – сказав речник глави держави.

Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про можливе загострення безпекової ситуації у столиці сьогодні та новий ракетний удар РФ.

На тлі цієї інформації Верховна Рада скасувала засідання, заплановане на 22 листопада. Декілька народних депутатів зізналися, що їх попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.

"Усі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні не працюють. Мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі. Посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", – розповів нардеп Микита Потураєв.

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