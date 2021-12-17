Загроза російського вторгнення: ЄС дав попередження РФ, а НАТО запевнив Київ про підтримку

У Брюсселі закликають до дипломатичних кроків.

Європейський Союз попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію та закликав Знизити напругу довкола України.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.

У заяві за підсумками саміту у Брюсселі закликають до дипломатичних кроків та підтримують "Нормандський формт". Крім того, нагадують Москві: у разі вторгнення до України доведеться заплатити високу ціну, зокрема обмежувальні заходи погоджені з партнерами.

Резолюцію Євросоюзу вже привітав президент України Володимир Зеленський, який тільки-но повернувся з Брюсселя. Він закликав європейських партнерів діяти на випередження, бо, мовляв, якщо Росія нападе, то навіть найпотужніші санкції потрібними вже не будуть.

Підсумки саміту у Брюсселі: ЄС попередив РФ про наслідки у разі вторгнення в Україну | Новини світу

Те, що напруга не спадає, а на кордонах держави лишаються десятки тисяч російських солдатів, напередодні констатували і у НАТО. Там запевнили Київ у своїй політичній і практичній підтримці. Глава Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що НАТО готові до діалогу з Росією. Втім, не до компромісу щодо майбутніх членів Альянсу.

"Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників. Ми не будемо йти на компроміс у тому, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України", - наголосив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, учасники саміту Євросоюзу погодилися продовжити санкції щодо Росії: заявив голова Євроради Шарль Мішель. Раніше лідери країн ЄС пообіцяли, що військовий напад Росії на Україну спричинить низку контрзаходів, включаючи скоординовані санкції проти Москви.

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