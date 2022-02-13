Загроза російської агресії: відбудеться зустріч очільників фракцій Верховної ради із керівниками силових блоків 

Засідання відбудеться на тлі російської загрози.

У понеділок, 14 лютого, відбудеться закрите засідання керівників парламентських фракцій з очільниками силових та економічних блоків.

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Про це в соцмережах повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За даними нардепа, відбудеться зустріч керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністром.

Нагадаємо, Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Також стало відомо, що депутатам від "Слуги народу" не забороняли виїжджати з України.