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Загроза російської агресії: відбудеться зустріч очільників фракцій Верховної ради із керівниками силових блоків 

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Загроза російської агресії: відбудеться зустріч очільників фракцій Верховної ради із керівниками силових блоків 

УНІАН

Засідання відбудеться на тлі російської загрози.

У понеділок, 14 лютого, відбудеться закрите засідання керівників парламентських фракцій з очільниками силових та економічних блоків. 

Про це в соцмережах повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

За даними нардепа, відбудеться зустріч керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністром. 

Нагадаємо, Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Також стало відомо, що депутатам від "Слуги народу" не забороняли виїжджати з України. 

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