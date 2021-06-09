Загроза російської труби: Кулеба у Берліні обговорив питання завершення будівництва "Північного потоку-2"

Очільник МЗС розповів, чому "Північний потік-2" є безпековим викликом для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого візиту до Берліна розповів німецькій стороні про загрози, які несе Україні завершення будівництва російського проєкту "Північний потік-2".

Про це він розповів за підсумками зустрічі зі очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом.

"Північний потік-2" ще не добудований. І ми будемо до останнього боротися за національні інтереси України у цьому питанні. Я переконаний, що ми досягнемо результату", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що "Північний потік-2" — це насамперед безпековий виклик для України, а вже потім — економічний. За словами міністра, у самому німецькому внутрішньополітичному середовищі російський газопровід дуже неоднозначно сприймається.

"Не лише ми проти, але й у Німеччині багато хто проти", — запевнив Кулеба.

Очільник МЗС вважає, що будь-які гарантії у разі добудови газопроводу мають ділитися на дві групи: безпекові та економічні.

"Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати нашу державу. Але ми маємо дуже серйозні та обґрунтовані сумніви у здатності та бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей, — звернув увагу міністр. — Ми розуміємо та віримо, що Німеччина готова дати гарантії, але їх стороною буде Росія, і тут у нас є сумніви. Тому нам потрібно дуже багато і предметно і детально вести перемовини".

Нагадаємо, що адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

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