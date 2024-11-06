Загроза вибухів та ймовірне мінування з Росії: в США подекуди призупинили голосування

Голосування на виборах президента США призупинено у 5 місцях в окрузі Декалб у Джорджії через загрозу вибуху.

Про це пише CNN.

Відповідно до пресрелізу правоохоронців округу, в якому йдеться, що поліція проводить перевірку вибухів на семи виборчих дільницях; загрози вибуху надходили на п’ять виборчих дільниць в окрузі Де Калб у Джорджії, а також на два інших місця, які не є виборчими дільницями.

"Кожен актив, який ми маємо, буде використано для того, щоб гарантувати, що кожен громадянин, який хоче проголосувати, отримає таку можливість, і кожен поданий голос буде врахований", — сказав генеральний директор округу Декалб Майкл Термонд.

Управління реєстрації виборців і виборів округу Декалб повідомило, що голосування на виборчих дільницях призупинено.

"З міркувань обережності ми призупиняємо голосування на цих виборчих дільницях, доки не отримаємо дозвіл від поліції ДеКалба на відновлення об’єктів", — заявила виконавчий директор з реєстрації виборців і виборів ДеКалба Кейша Сміт. Округ збирається до суду для екстреного розпорядження про продовження часу голосування на виборчих дільницях.

Місця включають церкву, дві бібліотеки, громадський центр і центр для людей похилого віку.

Ці погрози щодо вибуху є доповненням до погроз, які надходять в інших округах Грузії, про які американський чиновник повідомив CNN, що вони ймовірно походять з Росії та вважаються неправдоподібними.

Раніше Держсекретар штату Арізона Едріан Фонтес заявив, що в чотирьох місцях в окрузі Навахо, штат Аризона, надходили "непідтверджені" загрози вибуху, і чиновники мають "підстави вважати", що погрози вийшли з Росії.

"У нас немає підстав вважати, що хтось із наших виборців або будь-яке з наших виборчих дільниць знаходиться під загрозою", — сказав Фонтес, демократ, на брифінгу для ЗМІ. "У нас також є підстави вважати — хоча я не буду вдаватися в подробиці — що це походить від одного з наших зовнішніх ворогів, а саме від Росії".

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