"Загроза вщухла": США пояснили, чому "заморозили" $100 млн військової допомоги для України

Додаткові $100 млн для України виділили б лише у разі повномасштабного вторгнення РФ.

США готували виділення Україні 100 мільйонів доларів додаткової допомоги на випадок масштабного вторгнення Росії. Але оскільки загрози нападу поки немає, Вашингтон "заморозив" ці кошти.

Про це розповів радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Fox News.

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Салліван пояснив, що Конгрес США виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року. Ці гроші повинні бути витрачені до вересня.

"Ми витратили все до останнього долара з цих 275 млн. Додаткові 100 млн — це резервні кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Вони не входять у згаданий пакет з 275 млн", — пояснив Салліван.

За його словами, США "заморозили" виділення цих коштів, оскільки "загроза вщухла".

"І росіяни, і українці знають, що він є (пакет допомоги — Ред.), але думка про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні – просто дурниця", — підсумував радник з нацбезпеки.

Раніше у Politico з посиланням на чотирьох поінформованих джерел повідомляли, що Білий дім готував для Києва новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів, зокрема з летальним озброєнням, однак поставив на паузу подальші кроки на тлі відведення військ РФ від кордонів з Україною і підготовки до зустрічі Байдена з Путіним.

Нещодавно Міністерство оборони США затвердило другу частину пакету безпекової допомоги Україні на суму 150 млн доларів за програмою USAI.

У березні Пентагон також виділив 125 мільйонів доларів для підвищення оборонного потенціалу України.

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