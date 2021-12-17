"Загроза вторгнення досі є": Кулеба назвав "найкращий фактор" для стримування Росії від нападу на Україну

"Загроза вторгнення досі є": Кулеба назвав "найкращий фактор" для стримування Росії від нападу на Україну

Кулеба каже, що Україна постійно комунікує з союзниками для стримування агресії Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії до України зберігається досі. Країна-агресор продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж українського кордону.

Про це голова МЗС України сказав на брифінгу 17 грудня.

У зв'язку з цим, за словами Кулеби, українські дипломати перебувають у постійному контакті з союзниками для стримування Росії.

"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій. Йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну", - заявив очільник МЗС України.

Кулеба наголосив, що найкращою відповіддю на агресивні плани РФ є зміцнення обороноздатності України.

"Сильна Україна – найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, засоби та навчання", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв сягне мільйонів.

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