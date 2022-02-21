Загроза вторгнення РФ: у Раді заслухають Шмигаля, Кулебу і Резнікова

Міністри прийдуть до парламенту 25 лютого.
У п'ятницю, 25 лютого, під час "Години запитань до уряду" Верховна Рада заслухає очільника Кабміну і двої міністрів
Про це заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Рішення ухвалили, аби заслухати очільників міністерств щодо безпекової ситуації в Україні та довкола неї. У парламенті виступлять:
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир. У Кремлі зауважили, що зустріч можлива, але не найближчим часом.
Нагадаємо, президент США Джо Байден із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України. Воно може відбутися в найближчі дні чи тижні, переконаний очільник Білого дому. Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.
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