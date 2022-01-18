Загроза вторгнення Росії: Блінкен після візиту до Києва й Берліна зустрінеться з Лавровим

Загроза вторгнення Росії: Блінкен після візиту до Києва й Берліна зустрінеться з Лавровим

Держсекретар США під час зустрічі закличе Росію до негайної деескалації конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен після позапланового візиту до України та Німеччині зутрінеться з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на тлі можливого широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомила 18 січня під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, під час розмови американський дипломат закличе Росію до негайної деескалації конфлікту. Зустріч двох дипломатів запланована в Женеві на п'ятницю, 21 січня.

"Сьогодні вранці держсекретар Блінкен мав розмову з главою МЗС РФ Лавровим, вони погодилися зустрітися у Женеві. На цій зустрічі держсекретар закличе Росію негайно зробити кроки для деескалації напруги. Він також вилітає до Києва для консультацій з президентом України Володимиром Зеленським, та до Німеччини", - зазначила Джен Псакі.

Також вона додала, що держсекретар Блінкен збирається чітко заявити, що є "дипломатичний шлях" і президент Путін має зробити вибір, чи хочуть вони отримати серйозні наслідки для економіки чи ні".

Нагадаємо, 19 січня до Києва прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час офіційного візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ключовою темою, за інформацією американського відомства, є загроза вторгнення Росії до України. Після цього Блінкен відвідає Німеччину, де проведе переговори з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, аби обговорити спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

Раніше у США повідомили, що Росія у будь-який момент може напасти на Україну. Через дії країни-агресорки ситуація на українських кордонах дуже небезпечна.

Перед цим про ймовірне вторгнення російських військ на українську землю 17 січня повідомив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки. За його словами, Збройні сили Росії можуть напасти на Україну вже найближчим часом.

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