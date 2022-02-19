Загроза вторгнення Росії: Британія пригрозила заборонити в'їзд олігархам

Йтиметься також про обмеження на ринках капіталів.
За вторгнення до України Російська Федерація може потрапити під санкції, зокрема вони включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів.
Про це заявила міністрерка закордонних справ Великої Британії Лізз Трасс на Мюнхенській конференції з безпеки.
За її словами, також йтиметься про обмеження на ринках капіталів. "Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", - наголосила вона.
Москва повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну, наголосила британська міністерка. "Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час назад, до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні проявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу", - зазначила Трасс.
Нагадаємо, Шольц наголошував на тому, що у конфлікті Російської Федерації з Євросоюзом і в ситуації, що склалася навколо України, слід робити ставку на дипломатію. За його словами, вирішальним для вирішення конфлікту на Донбасі залишається "нормандський формат". Але попри це залучають і інші дипломатичні шляхи.
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