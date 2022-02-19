Загроза вторгнення Росії: Шольц закликає "шукати ходи, які вели б до переговорів"

Загроза вторгнення Росії: Шольц закликає "шукати ходи, які вели б до переговорів"

Канцлер наголосив на необхідності "нормандського формату".

У конфлікті Російської Федерації з Євросоюзом і в ситуації, що склалася навколо України, слід робити ставку на дипломатію.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, вирішальним для вирішення конфлікту на Донбасі залишається "нормандський формат". Але попри це залучають і інші дипломатичні шляхи.

"Для цього ми використовуємо всі переговорні канали: Рада Росія - НАТО, яка за багато років вперше відбулася, ОБСЄ", - зазначив Шольц.

Канцлер наголосив, що Євросоюз і Росія мають протиріччя з питань безпеки. Втім, наголошує Шольц, все ще залишається простір для діалогу: "Нашим завданням залишається шукати ходи, які вели б до переговорів".

Шольц попередив, що від діалогу з Москвою не потрібно чекати на швидкі успіхи. Але саме переговори дозволять переламати кризову динаміку, заявив український канцлер.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю очільника держави може скористатися президент Росії Володимир Путін. Більше того, очільник Кремля своєю чергою цього року взагалі відмовився брати участь у безпековій конференції.

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