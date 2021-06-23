Загроза ядерної війни та стрімке поширення штаму "Дельта". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- ООН відзначає збільшення значущості ядерної зброї в національних стратегіях. Читати далі –>
- Індійські вчені, які займаються геномікою, назвали штам коронавірусу "Дельта плюс" "таким, що викликає занепокоєння". Читати далі –>
- У Португалії стурбовані через можливість четвертої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта", на який в останні дні припадає 60% нових випадків зараження в країні. Читати далі –>
- Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, раніше пройшли бойову підготовку на території США. Читати далі –>
- Посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі. Читати далі –>