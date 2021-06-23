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Загроза ядерної війни та стрімке поширення штаму "Дельта". П'ять новин, які ви могли проспати

Загроза ядерної війни та стрімке поширення штаму "Дельта". П'ять новин, які ви могли проспати

pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • ООН відзначає збільшення значущості ядерної зброї в національних стратегіях. Читати далі –>
  • Індійські вчені, які займаються геномікою, назвали штам коронавірусу "Дельта плюс" "таким, що викликає занепокоєння". Читати далі –>
  • У Португалії стурбовані через можливість четвертої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта", на який в останні дні припадає 60% нових випадків зараження в країні. Читати далі –>
  • Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, раніше пройшли бойову підготовку на території США. Читати далі –>
  • Посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі. Читати далі –>