"Загрози не було, але ми все одно вирішили вбивати": Подоляк прокоментував нову версію Росії про причину війни

"Загрози не було, але ми все одно вирішили вбивати": Подоляк прокоментував нову версію Росії про причину війни

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "особистими свідченнями, які доводять явний умисел на вбивство" нові заяви російської влади про причини повномасштабного вторгнення до України.

Зауважимо, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що розпочата війна проти Україні нібито зірвала плани Заходу встановити в РФ підконтрольний собі режим.

"Ох вже ця розширена свідомість та пошук виправдань…" – прокоментував Подоляк у Мережі заяву Патрушева.

Радник керівника ОП нагадав, що спочатку президент РФ Володимир Путін заявляв про те, що віроломний та неспровокований напад на Україну треба трактувати як "запобіжну відсіч агресії".

"Тобто ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати та розносити ваші міста ракетами тому, що з вашого боку агресії, звісно, ​​немає, але ми думаємо, що вона могла б бути", – написав Подоляк.

"Потім виходить златоуст Пєсков і каже, що й друга причина вторгнення – страх розширення НАТО до кордонів Росії і скорочення підлітного часу натівських ракет – вигадана в повному обсязі. Але цього виявилося достатньо для організації масової різанини у Бучі. Але раптом він прямолінійно так заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1300 км прямого кордону НАТО/Росія – взагалі не проблема. Тоді навіщо варварськи та масово бомбите Україну, якщо немає проблеми?" – йдеться у повідомленні радника голови ОП.

"І, нарешті, щойно потенційний наступник президента Росії і за сумісництвом секретар Ради безпеки Патрушев знову публічно розмірковує про причину "спецоперації". "Це вимушений превентивний захід – рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, який загрожував її існуванню". Пряма мова товариша…" – зазначив Подоляк.

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Він продовжив, що "всі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: "Ми прийшли в іншу країну, масово геноцидимо там цивільних, все підриваємо та знищуємо, бо це… превентивний захід. Безпосередньої загрози близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати. А все інше – брехня та пропаганда".

"По суті, все це – прямі особисті свідчення. З дуже точними юридичними формулюваннями. Які доводять явний умисел на вбивство. В складі групи", – резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, Подоляк також повідомив, що на сьогодні переговорний процес між Україною та РФ призупинений, бо після зустрічі в Стамбулі якихось суттєвих змін не було.

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