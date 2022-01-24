Загроза нападу РФ на Україну: Зеленський екстрено збирає РНБО

Засідання відбудеться 24 січня.

Рада національної безпеки і оборони України збирається на засідання у Києві у понеділок, 24 січня. Засідання традиційно почнеться о 17:00.

Про це повідомили в апараті РНБО.

Порядок денний невідомо. Усе відбувається на тлі безпекового загострення на кордонах РФ і України.

Як повідомлялося, Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи РНБО сперечається з президентом Володимиром Зеленським.

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