Загадковий анонс Зеленського: що готує президент на завтра
Президент заінтригував заявою про важливий день для внутрішньої політики України.
Президент Володимир Зеленський зробив загадковий анонс, що завтра, 2 січня, буде важливий день для внутрішньої політики України.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверенні за 1 січня.
«А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України», — лаконічно заявив Зеленський.
Що мав на увазі президент, наразі невідомо. Але не виключено, що він мав на увазі якісь кадрові призначення. Так, 30 грудня Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу президента України замість звільненого Андрія Єрмака, проте назвати прізвище відмовився.
Нагадаємо, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.