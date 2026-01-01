Загадковий анонс Зеленського: що готує президент на завтра

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент Володимир Зеленський зробив загадковий анонс, що завтра, 2 січня, буде важливий день для внутрішньої політики України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверенні за 1 січня.

«А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України», — лаконічно заявив Зеленський.

Що мав на увазі президент, наразі невідомо. Але не виключено, що він мав на увазі якісь кадрові призначення. Так, 30 грудня Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу президента України замість звільненого Андрія Єрмака, проте назвати прізвище відмовився.

Нагадаємо, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.