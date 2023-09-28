Захарова звинуватила США і ЄС у впливі на Вірменію: деталі

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, мовляв, Вашингтон і Брюссель впливають на Вірменію, аби Єреван ухвалив рішення про вихід із Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це Захарова заявила на брифінгу, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"За інформацією, що надходить, Вашингтон і Брюссель переконують керівництво Вірменії вийти з ОДКБ, форсувати співпрацю з НАТО, переорієнтувати військово-технічне співробітництво та підписати мирний договір з Азербайджаном без урахування прав і безпеки карабаських вірмен", – заявила Захарова.

З її слів, Москва бачать, "з якою деструктивною фанатичністю американці обробляють Єреван". Моввляв, таким "оброблянням", під час нещодавніх візитів займалися глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер і заступниця держсекретаря Юрі Кім.

Захарова цинічно звинуватила західні країни в тому, що вони у гонитві за цими цілями забули про цінності і права людини.

Напруження у стосунках РФ і Вірменії

Нещодавно вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії від Росії є стратегічною помилкою. Зокрема, в архітектурі безпеки.

Москві такі заяви з Єревану не сподобалися. Після заяви Пашиняна МЗС Росії викликало посла Вірменії через низку "недружніх" дій. Нібито це стало однією ознакою напруженості між двома країнами.