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Захарова влаштувала істерику та пригрозила США розірванням дипломатичних стосунків: причина

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Захарова влаштувала істерику та пригрозила США розірванням дипломатичних стосунків: причина

Фото: Associated Press

Речниця російського МЗС Марія Захарова влаштувала істерику через те, що РФ можуть визнати державою-терористкою.

Вона заявила, що якщо це станеться, то "Росія розірве дипломатичні стосунки зі США". 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

"Якщо Конгрес оголосить Росію країною-спонсором тероризму, про відносини між двома країнами можна буде забути", - заявила Захарова. 

Речниця російського МЗС заявила, що у США знають про наміри РФ, адже вони цю заяву "навіть переклали англійською мовою". 

Захаровій вмерещилось, що "США хочуть змусити Захід визнати РФ спонсоркою тероризму, бо в них не вийшло ізолювати державу-окупантку". 

Як повідомлялося, Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Напередодні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2367
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