Захарова знову висловилася про членство України в НАТО: які абсурдні вимоги висувають росіяни

Росіяни знову заявили, що членство України в НАТО є "неприпустимим" для них. За словами речниці ворожого МЗС Марії Захарової, це буцімто "створює серйозну загрозу російській безпеці та призведе до катастрофічних наслідків для Європи". Втім дипломатка пішла далі, відзначивши, що відмови від членства в Альянсі вже замало.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Просто відмовити Києву щодо вступу до НАТО зараз вже недостатньо", — видала речниця МЗС Росії.

Як деталізувала путінська представниця, Росія вимагає "анулювати декларацію саміту в Бухаресті у 2008 році", де Україні пообіцяли членство в Альянсі без конкретних термінів.

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на російських дипломатів буцімто "чиниться колосальний тиск". Мовляв, їм погрожують розправою.

Читайте також: