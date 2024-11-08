Речниця МЗС РФ Марія Захарова виступила з погрозами на адресу Європейського Союзу щодо можливої конфіскації російських активів

Речниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила ЄС наслідками, якщо той конфіскує російські активи у 300 мільярдів доларів. Росія, мовляв, попереджала ЄС про наслідки таких дій.

Про це вона заявила у своїх соцмережах.

Марія Захарова згадала нещодавні візити та звернення Зеленського до союзників із закликом передати Україні заморожені російські активи. Їх оцінюють в 300 мільярдів доларів.

Речниця МЗС РФ каже, що Росія "чесно" попередила ЄС про наслідки таких дій. Після чого одразу вдалася до звинувачень українських політиків у корупції і війні.

У своїй заяві речниця МЗС РФ також намагалася перекласти відповідальність за економічні проблеми з Росії на українських олігархів. Вона цинічно стверджувала, що саме їхні кошти, а не активи країни-агресора, яка систематично обстрілює українські міста та руйнує підприємства, потрібно конфісковувати для відновлення української економіки.

Нагадаємо, більшість країн Європейського союзу і Європейська комісія підтримують пропозицію заморозити активи РФ на три роки замість шести місяців.

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