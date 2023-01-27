Захарова звинуватила НАТО у "розширенні конфлікту" та протистоянні з РФ: Подоляк різко відреагував

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, які вона кинула на адресу НАТО. Вона звинуватила Альянс в "розширенні конфлікту" через постачання зброї ЗСУ.

Подоляк висловив свою заяву у в Twitter.

Представник ОП наголосив, що Москва вторгнулася до України та вбиває мирних жителів. Саме тому немає конфлікту між РФ на НАТО, є лише "оборони України".

"Як би виразно пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що РФ є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і що метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", - йдеться у дописі Подоляка.

Закиди Захарової

Після того, як Німеччина розблокувала постачання до України танків Leopard 2 представниця МЗС Росії вирішила заспокоїти російський народ. Мовляв, техніка "не зможе змінити ситуацію на користь України". Не забула Захарова і про країни НАТО, як вкотре звинуватила в "розширенні конфлікту".

"Кого НАТО збирається далі дурити? Своїх громадян? Громадяни країн НАТО повинні знати, що їхній блок повністю втягнутий у протистояння з нашою країною, і це протистояння йде наростаючою. Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було запитань. Вони (постачання танків, - ред.) виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною та з нашим народом", - цинічно заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше Захарова влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до США. Вона нецензурно обізвала українського лідера с**им сином. Вона заявила, що такий візит свідчить про те, що "тепер Києву все дозволено".

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