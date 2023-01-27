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Захарова звинуватила НАТО у "розширенні конфлікту" та протистоянні з РФ: Подоляк різко відреагував

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Захарова звинуватила НАТО у "розширенні конфлікту" та протистоянні з РФ: Подоляк різко відреагував

Фото: Associated Press

За його словами, йдеться про оборону України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення речниці російського МЗС Марії Захарової, які вона кинула на адресу НАТО. Вона звинуватила Альянс в "розширенні конфлікту" через постачання зброї ЗСУ.

Подоляк висловив свою заяву у в Twitter.

Представник ОП наголосив, що Москва вторгнулася до України та вбиває мирних жителів. Саме тому немає конфлікту між РФ на НАТО, є лише "оборони України".

"Як би виразно пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що РФ є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і що метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", - йдеться у дописі Подоляка.

Закиди Захарової 

Після того, як Німеччина розблокувала постачання до України танків Leopard 2 представниця МЗС Росії вирішила заспокоїти російський народ. Мовляв, техніка "не зможе змінити ситуацію на користь України". Не забула Захарова і про країни НАТО, як вкотре звинуватила в "розширенні конфлікту".

"Кого НАТО збирається далі дурити? Своїх громадян? Громадяни країн НАТО повинні знати, що їхній блок повністю втягнутий у протистояння з нашою країною, і це протистояння йде наростаючою. Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було запитань. Вони (постачання танків, - ред.) виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною та з нашим народом", - цинічно заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше Захарова влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до США. Вона нецензурно обізвала українського лідера с**им сином. Вона заявила, що такий візит свідчить про те, що "тепер Києву все дозволено". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3491
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