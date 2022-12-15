Захарова звинуватила Санду в "утиску російськомовних": Молдова відреагувала

У російському МЗС звинуватили молдовську президентку Маю Санду в "утиску російськомовних". У відповідь на це Кишинів викликав посла РФ у Молдові Олега Васнєцова, щоб висловити свій протест.

Про це повідомляє News Maker з посиланям на голову пресслужби МЗС Молдови Даніела Воде.

Зазначається, що у своїй останній заяві речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові. Вона висловила думку про те, мовляв, він "призведе до обмеження прав російськомовного населення Молдови та завдасть шкоди двостороннім відносинам із Росією".

"Восени 2020-го, нагадаю, тоді кандидатка у президенти Санду, громадянка Румунії, сказала, що докладе всіх зусиль, щоб, як вона сказала, використання російської мови було на рівні. Вона закликала не вірити тому, що кажуть, нібито після її обрання обмежуватимуть права російськомовного населення. То що, вона, виявляється, брехала тоді? А міжнародні структури знову не хочуть цього помічати", - заявила Захарова.

Молдову така риторика Москви обурила. МЗС назвало "неприйнятною манерою звернення до лідера країни".

"Пані президентка - загальновизнана лідерка, яка рішуче бореться за демократію, повагу до прав і свобод громадян. Хотілося б нагадати офіційному представнику російського МЗС про те, що дипломатія має професійну етику, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернення до лідерки країни, обраної своїм народом, це неповага не тільки до нашої президентки, а й до кожного громадянина, якого вона представляє", - заявив голову пресслужби МЗС Молдови.

Саме тому зовнішньополітичне відомство викликало російського посла Олега Васнєцова. "Агресивна риторика в останніх заявах пані Захарової є неприпустимою",- наголосив Даніел Воде.

Нагадаємо, днями Захарова пустила скупу сльозу, декламуючи вірш Володимира Висоцького "Мы вращаем землю" та розповідаючи про "дідів, які воювали". Захарова розповіла, що кожного дня, коли вона приходить на роботу, в неї за спиною "стоять вони - живі і мертві", і запитують про зроблене на благо країни.

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