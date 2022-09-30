"Захід готовий поставити під удар будь-яку країну": яку дезінформацію поширювала 29 вересня російська пропаганда

Центр протидії дезінформації повідомляє, що протягом 29 вересня 2022 року окупанти знову поширили фейки.

Дезінформацію

Президент РФ Володимир Путін заявив: «Захід готовий поставити під удар будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати «кольорову революцію» та криваву бійню… а конфлікти між РФ та Україною, а також між іншими країнами СНД є наслідками розвалу СРСР».

Дезінформацію

Посол РФ у США А. Антонов заявив: «Американські офіційні особи продовжують нагнітати ситуацію. Залякують власну та світову громадськість уявними ядерними загрозами з боку РФ. Така риторика спотворює сенс сказаного російським керівництвом… жодних змін в умовах застосування нашою країною ядерної зброї не відбулося… ми нікому не погрожуємо».

Маніпуляцію

Під час чергового брифінгу речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що «Москва чекає від ООН зусиль зі скасування обмежень Заходу, що перешкоджають експорту російського зерна та добрив».

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Як повідомлялося, р осійські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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