Захід готується натиснути на Зеленського, щоб примусити його до переговорів з РФ — ЗМІ

Захід тисне на Україну щодо переговорів з Росією через ризик відкриття нового фронту.

Західні країни, схоже, дійшли висновку, що Україні доведеться погодитися на переговори про припинення війни з Росією, побоюючись, що в іншому випадку Москва може відкрити новий фронт.

Про це повідомляє французьке видання Europe 1.

"Західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського прийняти принцип переговорів. Поки невідомо, чи готовий український президент проміняти костюм героя війни на костюм актора миру", - пише видання.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен, який 15 травня прибув з візитом до України, заявив, що Штати не впливають на Україну щодо переговорів з РФ.

Хоча російський диктатор Володимир Путін вже заявив, що "відкритий до діалогу з Україною".

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