Захід має допомогти Україні за будь-яку ціну і зібрати бригаду танків - Дуда

Захід має допомогти Україні за будь-яку ціну, щоб вона могла захистити себе в умовах ймовірного нового наступу РФ.

Тому союзники повинні зібрати для Києва бригаду танків Leopard 2.

Про це заявив очільник польської держави Анджей Дуда, - пише Укрінформ.

“Ми у Польщі вважаємо, що необхідно за будь-яку ціну допомогти українським захисникам, а тому звертаємося до наших союзників з проханням надати цю допомогу Україні (танки Leopard 2 – ред.)”, - наголосив Дуда.

Він нагадав, що відповідні рішення ухвалив британський уряд та президент Франції Еммануель Макрон.

Дуда сподівається, що союзники зможуть зібрати більшу кількість танків для України.

“Безперечно, в умовах такої величезної маси російських військ Україна сьогодні потребує сучасної техніки, аби захисники України змогли впоратися з надважливим завданням відбиття чергового російського наступу”, - зазначив польський лідер.

Він висловив сподівання, що до України потраплять не лише танки Leopard 2 з Польщі, але союзники зможуть зібрати для України бригаду цих танків.

Передавання танків Україні

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про передавання Україні сучасних танків. Він пояснив, що справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках, - потреба більша.

Також Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2. Водночас рішення ще не ухвалене.

До того ж за інформацією видання Spiegel, Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2.

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