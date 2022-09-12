"Захід має піти на поступки РФ": які теми просували російські пропагандистські ЗМІ минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.
- Захід має піти на поступки РФ.
- Контрнаступ ЗСУ проходить повільно, а ЗС РФ героїчно тримають удар.
- Санкції проти РФ не працюють.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- Європу нібито чекає холод і голод. Україні все важче просувати нові санкції проти росіян та зберігати європейську солідарність. Західні еліти розуміють, що потрібно йти на поступки і скоро послаблять санкції.
- Військкори РФ повідомляють що ЗСУ наступає, але начебто дуже повільно і з величезними втратами. Пропагандисти тим часом переконують своїх читачів, що може десь ЗС РФ і відступають, але є напрямки, на яких вони успішно наступають, або принаймні не дають наступати ЗСУ.
- За пів року санкційного тиску Росія все одно продовжує заробляти колосальні кошти на експорті енергоресурсів. ЄС начебто потерпає більше ніж Росія і тому єдиний вихід із ситуації - йти на поступки РФ і скасовувати санкції.
Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову зібрав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.
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