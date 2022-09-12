"Захід має піти на поступки РФ": які теми просували російські пропагандистські ЗМІ минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.

Захід має піти на поступки РФ. Контрнаступ ЗСУ проходить повільно, а ЗС РФ героїчно тримають удар. Санкції проти РФ не працюють.

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

Європу нібито чекає холод і голод. Україні все важче просувати нові санкції проти росіян та зберігати європейську солідарність. Західні еліти розуміють, що потрібно йти на поступки і скоро послаблять санкції.

Військкори РФ повідомляють що ЗСУ наступає, але начебто дуже повільно і з величезними втратами. Пропагандисти тим часом переконують своїх читачів, що може десь ЗС РФ і відступають, але є напрямки, на яких вони успішно наступають, або принаймні не дають наступати ЗСУ.

За пів року санкційного тиску Росія все одно продовжує заробляти колосальні кошти на експорті енергоресурсів. ЄС начебто потерпає більше ніж Росія і тому єдиний вихід із ситуації - йти на поступки РФ і скасовувати санкції.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову зібрав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

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