Захід наближає Третю світову: дипломат про реакцію на вступ КНДР у війну проти України

Справа тут вже не тільки в підтримці України.

Якщо країни Заходу будуть і надалі так мляво реагувати на вступ військ КНДР у війну проти України, то це тільки пришвидшить початок Третьої світової війни.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Олександр Хара.

Він заявив, що від країни Заходу немає серйозної реакції на те, що КНДР збирається приєднатися до РФ у її війні проти України.

"І справа тут вже не тільки в підтримці України. Всім же зрозуміло, що Кім Чен Ин отримає щось на заміну. По-перше, ті корейці, які виживуть у боях, будуть дуже корисні для того, щоб готуватись до війни на Корейському півострові. По-друге, Росія може передати КНДР технології. Зокрема, ракетні та ядерні. Гадаю, тоді американці та Сеул не дуже будуть раді цьому", - пояснив Хара.

Він впевнений, що Захід повинен різко відреагувати на таку ескалацію війни з боку Кремля.

"За великим рахунком у світі вже остаточно сформувалась вісь зла. Вони не є союзниками, а реагують ситуативно на події. Втім, ми вже тривалий час спостерігаємо ескалацію на Близькому Сході та Європі. Далі щось подібне може відбутись в Індо-тихоокеанському регіоні. Там вже буде залучений весь світ і це буде Третя світова війна. Виключити в цій війні застосування ядерної зброї не можна. Саме тому, сьогодні млява реакція західних політиків на перекидання військ з КНДР у Росію лише заохочує Путіна й інших диктаторів просуватись далі. І ніхто не намагається зробити більше, ніж просто заяви", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують нову зброю для України, яка зможе бити по солдатах КНДР.

Крім того, ми раніше інформували, що ексвійськові КНДР розповіли, чому корейці воюватимуть проти України.

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