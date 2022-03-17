"Захід обережно ставився до Росії": Данілов попередив, що війна в Україні – тільки початок

До того моменту, поки РФ не розвалиться, світ перебуватиме у вкрай складному становищі, переконаний секретар РНБО.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Захід обережно ставився до Росії, коли вона окупувала Крим, та навіть коли на Донбасі російською ракетою був збитий літак рейсу MH17 з 298 пасажирами. Насправді ж агресорові треба "відразу давати по руках".

Про це Данілов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Захід доволі так обережно ставився до Російської Федерації. І коли сталася для нас трагедія 2014 року – коли Російська Федерація у військовий спосіб забрала в нас Крим – на превеликий жаль, на той час не було рішення керівництва захищати свою країну. Зараз ви бачите, що таке рішення є. Ми з першої хвилини стали всі на захист нашої країни і даємо відсіч цьому агресору", – сказав секретар РНБО.

"Те, що стосується ситуації, пов’язаної з країнами Європи, я можу нагадати: коли "рашисти" збили літак, в якому було 298 громадян, частина з них – громадяни Європи, відповідно країни-члена НАТО, то, на превеликий жаль, вони не відреагували відповідно на всі ці речі. Вони (європейці – ред.) вели якісь там з’ясування, судові справи, хоча весь світ знав, що це була російська ракета "Бук", який туди притягнув Путін. І зараз – наслідки. Тому що відразу агресору треба давати по руках, а набагато краще – по пиці, щоб він не робив того, що він сьогодні робить", – наголосив Данілов.

Він також висловив переконання, що після повномасштабної війни в Україні багато держав по-іншому дивитимуться на низку подій у сучасному світі.

"Але ми це вже пройшли. Я впевнений, після нашої перемоги дуже багато країн по-іншому дивитимуться на багато-багато речей, які відбуваються в сучасному світі. Тому що це тільки початок. До того часу, поки не тільки Російська імперія, а й деякі інші не розваляться, світ перебуватиме у вкрай-вкрай складному стані", – запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба готуватися до великої війни у Європі, тож необхідно збільшити інвестиції на французьку армію.