Захід платить двічі: Кулеба дорікнув за російські атаки зброєю з західними компонентами

Міністр не вірить, що в Заходу немає можливості відстежити і перекрити схеми обходу запроваджених проти Росії санкцій.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу роблять недостатньо, щоб зупинити постачання своїх технологій до Росії.

Про це міністр сказав під час "Українського сніданку" в Давосі, повідомляє ZN.ua.

Кулеба відповів на запитання, які в України плани на наступні кілька місяців: "Ми збираємось боротись і виграти".

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Водночас, додав міністр, є ще один серйозний момент, який має значення.

"Майже у всьому озброєні, у російських ракетах, які ми збиваємо чи перехоплюємо за останні два роки, які були вироблені у Росії, багато західних запчастин. Дехто навіть каже, що 95% сучасної російської зброї приходить із Заходу", – повідомив голова українського МЗС.

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Він пояснив, що це відбувається не тому, що санкції не працюють, а тому, що Росія побудувала чудові бізнес-схеми, щоб обходити ці санкції.

"У Заходу найкраща бізнес-розвідка в світі. Я не вірю, що у Заходу немає можливості відстежити ці схеми і перекрити", – зазначив Кулеба.

Він звернув увагу, що в такій ситуації західним державам доводиться платити двічі. Спершу вони платять, допомагаючи у відновленні знищених ворогом українських міст.

"А по-друге, ви платите своєю репутацією, коли Україну руйнує зброя, яка летить і стріляє, тому що її складовими є ваші запчастини, які доходять до Росії", – сказав міністр.

Нагадаємо, Росія досі уникає санкцій щодо технологій, необхідних для війни проти України. Так, за даними видання Business Insider, нещодавно РФ імпортувала електроніку "високого пріоритету" майже на 9 млрд дол., яку США та їхні союзники заборонили ввозити до країни-агресорки.

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